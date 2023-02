Bloedend oor en snijwonden, overvallers gebruikten ‘fors geweld’: justitie eist 28 maanden cel tegen drie verdachten

BERGEN OP ZOOM - Een beet in zijn oor, meerdere kopstoten en snijwonden in zijn been. Een man uit Bergen op Zoom krijgt het behoorlijk te verduren tijdens een overval in zijn woning. Tegen drie verdachten eist de officier van justitie 2 jaar en 4 maanden cel.