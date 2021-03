Bloemen, kaarsen en een knuffel voor omgekomen studente (18) uit Cuijk: ‘Verschrikkelijk wat er is gebeurd’

Nieuwsover­zicht | Mannen aangehou­den voor illegaal gokken - Tadic bekogeld door PS­V-supporters

28 februari De eredivisietopper PSV-Ajax eindigde zondag in een 1-1 gelijkspel, maar daar had na afloop niemand het meer over. Aanvoerders Denzel Dumfries en Dusan Tadic kregen het met elkaar aan de stok in de slotfase. Laatstgenoemde werd na afloop door woedende PSV-supporters opgewacht en bekogeld. Verder werden er in Eindhoven 16 mannen aangehouden op verdenking van illegaal gokken en reageert burgemeester Paul Depla op de drukte in zijn stad.