Bob is te laat met aangifte van smaad, Bert gaat vrijuit

Illegale tekno-ra­ves in Standdaar­bui­ten: ‘Gemeente heeft niet adequaat opgetreden’

STANDDAARBUITEN - De gemeente Moerdijk had ‘veel eerder moeten ingrijpen’ aan de Molendijk in Standdaarbuiten. Dat de buurt een jaar lang overlast heeft gehad van een groep krakers die er drukbezochte illegale tekno-party’s hield, is ‘onaanvaardbaar’. ,,Er is niet adequaat opgetreden.”

