Boeken in de Wei, een literair buitenfeest

Lagere straffen opgelegd voor heling au­to-onderdelen

De Rechtbank in Middelburg heeft donderdag zowel de 44-jarige C. van Z. uit Krabbendijke als vader en zoon J. V. (43) en T. V.(22) uit Hoogerheide aanzienlijk lagere straffen opgelegd dan de officier van justitie had geëist. In plaats van respectievelijk twaalf, tien en acht maanden cel kregen de drie twaalf maanden waarvan drie voorwaardelijk, drie maanden voorwaardelijk en 240 uur taakstraf en een taakstraf van 180 uur opgelegd.