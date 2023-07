Boekje De Vierschaer over kruidenierswinkels: ‘Winkeltje bestaat alleen nog in onze herinnering’

Bladel investeert voor 2,1 miljoen euro in sportpar­ken: ‘Dit is voor de sporters van nu en in de toekomst’

BLADEL - Bladel trekt 2,1 miljoen euro uit om te investeren in betere gemeentelijke sportparken. Het betreft de complexen in Hapert en Casteren. Bovendien wil de gemeente aan de slag met de aanbesteding van kunstgrasvelden in Bladel en Hapert.