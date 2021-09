Boeren kunnen criminele activitei­ten op platteland straks vertrouwe­lijk melden

31 augustus BREDA/DEN BOSCH - Boeren en tuinders in Noord-Brabant krijgen nog dit jaar een meldpunt om criminele (drugs)activiteiten in hun omgeving te melden. Een vertrouwenspersoon van boerenbelangenorganisatie ZLTO helpt de tipgevers verder, bijvoorbeeld door hun informatie door de spelen aan politie en justitie of andere betrokken instellingen.