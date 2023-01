Boer verwaarloost wéér zijn vee: 70 runderen in beslag genomen

Auto in brand in Boxmeer tijdens jaarwisse­ling

LANDVAN CUIJK/GENNEP - Aan de Sportlaan in Boxmeer, ter hoogte van de tennisvelden, is in de nacht van 31 december op 1 januari een auto volledig uitgebrand. Het is niet duidelijk of er sprake is van brandstichting die met de jaarwisseling te maken heeft.

