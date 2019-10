Boeren hopen op een verdubbeling van het aantal trekkers bij tweede landelijke boerenprotest

De meeste boeren trekken weer in de ochtendspits de weg op. De Brabantse boeren splitsen op. Een deel wil om 09.00 uur bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven protesteren. Een ander deel, vooral uit West-Brabant, gaat direct naar Den Haag. De eerste groep gaat al heel vroeg op pad, maar ook de tractoren die rond de middag in Den Haag willen zijn gaan al snel na zonsopkomst de weg op.

Erik van Oosterhout van Kaasboerderij 't Bosch uit Made is een van de boeren die eerst langs het RIVM gaan. ,,Het stikstofprobleem moet niet alleen op de boeren afgewenteld worden. De berekeningen kloppen niet, maar wij worden er keihard op afgerekend.” Samen met de andere boeren uit Midden-Brabant gaat hij via de A67 naar Bilthoven. ,,Onderweg haken andere boeren allemaal aan. We vertrekken zo rond 05.00 uur, in ieder geval voor de spits uit.”

Verkeerschaos

Zodoende zal er woensdag waarschijnlijk weer een grote verkeerschaos op de snelwegen ontstaan. ,,Maar gelukkig weten mensen redelijk ver van te voren al dat we dit gaan doen, dus kunnen ze daarop anticiperen. Over de snelweg is trouwens wel de beste manier. Je gooit het land veel meer op slot als je de snelwegen juist mijdt, want dan moet je door alle dorpen heen. Dat zorgt voor nog veel meer chaos.”

FDF-oprichter Mark van den Oever uit Sint-Hubert sluit zich aan bij de woorden van Van Oosterhout. Hij verwacht daarnaast dat er veel meer trekkers op de snelweg rijden dan op 1 oktober tijdens het eerste massale boerenprotest. ,,We hebben wat geïnventariseerd bij groepen en daar horen we dat er meer trekkers gaan rijden. De vorige keer gingen mensen ook met de trein of bus, nu met de trekker.”

Recordje meepikken

Het boerenprotest op 1 oktober zorgde voor de drukste ochtendspits ooit met 1136 kilometer aan file. ,,En als we nu weer een recordje mee kunnen pikken, dan zullen we dat zeker niet laten”, zegt hij lachend. ,,Maar dat is natuurlijk niet ons doel. We willen ons laten horen. En we gaan door met actievoeren tot het allemaal geregeld is.” Daarnaast mogen overige weggebruikers er volgens Van Oosterhout vanuit gaan dat de trekkers zich netjes gedragen op de snelweg. ,,De vorige keer dat we vanuit Den Haag terug naar huis gingen, reed onze colonne keurig aan de rechterkant. Dat waren iets van 450 trekkers met een totale lengte van 5,5 kilometer.”

Bij het RIVM komt FDF met een mobiel podium. ,,Daarop gaan we de directeur van het RIVM eens goed aan de tand voelen. Vervolgens gaan we naar Den Haag naar het Binnenhof. Daar kunnen we natuurlijk niet allemaal terecht met onze trekkers, maar dat is ook meer symbolisch.” De volgende stop is dan het Malieveld, de plek waar ze op 1 oktober ook actie aan het voeren waren.

‘Niet normaal’

Dat er meer trekkers mee gaan doen, merken ze bijvoorbeeld in Boxtel. Kalverhouder Stan Verhoeven weet te melden dat er een vertienvoudiging van het aantal aangemelde trekkers is. ,,Vanuit Boxtel reden we 1 oktober met negen of tien trekkers, nu weten we al dat er minimaal 110 trekkers mee gaan rijden. Niet normaal.” De groep uit Boxtel rijdt eerst langs Tilburg, waar ook een groep van 100 trekkers aan gaat sluiten. Vervolgens gaat de colonne naar Den Bosch, waar een groep trekkers uit de omgeving en uit Limburg aansluit.