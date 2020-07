Boeren mogen niet meer met tractor de snelweg op en worden meteen bekeurd

In een paar gevallen zorgden de demonstrerende boeren met hun landbouwvoertuigen voor grote overlast en een enkele keer zelfs voor een ronduit gevaarlijke situatie op onze snelwegen. ,,Het recht van demonstratie is een groot goed, maar het moet wel veilig blijven. Daarom halen we deze voertuigen van de weg", zegt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant. ,,De politie grijpt in waar nodig om de openbare orde en veiligheid te handhaven. De demonstraties mogen niet ten koste gaan van de veiligheid van anderen en van de actievoerders zelf. We bereiden ons voor op verschillende scenario’s en we schalen op, op basis van wat nodig is per situatie.”