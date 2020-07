Boeren ook in Brabant in actie tegen veevoerbeleid, nachtelijk protest bij politiebureau in hartje Eindhoven

update + videoOok in Brabant voerden de boeren actie omdat ze het niet eens zijn met met het veevoerbeleid van minister Schouten van Landbouw. Ze moeten van het kabinet het eiwitgehalte in het veevoer verlagen om zo de uitstoot van stikstof door de dieren te verminderen, maar volgens de boeren is dat niet goed voor de dieren.

Zo'n twintig trekkers trokken maandagavond laat naar het politiebureau aan de Mathildelaan in hartje Eindhoven. De trekkers blokkeerden maandagnacht de weg voor het bureau, de sfeer was gemoedelijk.

Volledig scherm Boerenprotest bij het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven. © ED

Meer dan zeventig tractoren blokkeerden de toegangspoorten van Kuehne+Nagel aan de Kennedylaan in Veghel maandagavond. Een grote groep boeren stond op straat. En steeds meer tractoren sloten aan op het bedrijventerrein in Veghel. Rond 22. 00 uur kwamen ook de frietwagen en een geluidswagen. De politie zette verkeersregelaars in en hield toezicht. ‘De sfeer is gemoedelijk’, twitterde de politie.



De distributiecentra van Jumbo en Sligro - die ook op dat industrieterrein gevestigd zijn - werden ontzien. Om 23.15 uur hielden de boeren het voor gezien en vertrokken weer.

Volledig scherm Protest boeren in Veghel. © Sander van Gils

In Middelbeers hebben boeren zich maandagavond rond 20.00 uur met ongeveer 25 tractoren verzameld op het plein aan de Doornboomstraat. De politie was met meerdere eenheden ter plaatse. Rond 21.15 uur was het daar weer rustig.



Boze boeren zijn maandagavond ook op bezoek geweest bij de Amercentrale in Geertruidenberg. Nadat ze daar hun standpunt hadden gemaakt vertrokken zij richting Zevenbergschen Hoek. Daar blokkeerden zij korte tijd een op het viaduct over de A16. Daarna vertrokken zij richting de Moerdijkbrug.

Rond 17.30 uur stond er op de A2 zeven kilometer file, meldde de ANWB op Twitter. Drie kwartier later stond er al 12 kilometer tussen Beesd en Zaltbommel richting Den Bosch. De enkele tientallen tractoren reden met een slakkengangetje van 5 kilometer per uur over de snelweg.

De boeren lieten maandag weten overal in het land actie te voeren. Ze zijn sinds donderdag elke dag met de trekkers op pad.

De Koninklijke Marechaussee heeft maandagmiddag twee mannen aangehouden op verdenking van onder meer bedreiging en poging tot doodslag bij een demonstratie van boeren bij Eindhoven Airport zondag.

