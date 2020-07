Boeren ook in Brabant in actie tegen veevoerbeleid

Op de A50 bij Veghel rijden rond 21.25 uur boeren op de weg. Al meer dan zeventig tractoren hebben de toegangspoorten van Kuehne+Nagel aan de Kennedylaan in Veghel geblokkeerd. Een grote groep met boeren staat op straat. Er komen nog steeds tractoren aanrijden op het bedrijventerrein in Veghel. De politie zet verkeersregelaars in.



Rond 22. 00 uur is ook de frietwagen en een geluidswagen gearriveerd. Er is ongeveer 150 man op de been. Boeren staan half op de weg. Er komt nog veel transportverkeer voorbij dat op industrieterrein De Dubbelen moet zijn. Daar zijn ook distributiecentra van Jumbo en Sligro gevestigd, maar die worden ontzien.