Boeren opnieuw naar Brabants provinciehuis

Verdwenen Belg mogelijk in stukken gesneden in Steenberg­se loods

7 oktober STEENBERGEN - De verdwenen loodgieter Johan van der Heyden (52) uit België is mogelijk slachtoffer geworden van een gruwelijke (roof)moord. De politie houdt er rekening mee dat zijn lichaam in stukken is gesneden in de loods in Steenbergen, waar de recherche zaterdag minutieus naar bloedsporen heeft gezocht.