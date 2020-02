Boeren presenteren toekomstplan voor Brabant

Op de inhoud wil ZLTO-voorzitter Wim Bens nog niet vooruit lopen. Wel wijdde hij zijn laatste column in vakblad Nieuwe Oogst aan het plan. ‘De tijd is nu rijp om het initiatief te nemen en te zoeken naar draagvlak, politiek in de vorm van een sterke coalitie met een vruchtbaar verhaal richting onze boeren’, schreef hij daarin. Het is nog onduidelijk of ook Farmers Defence Force (FDF) zich achter het stuk schaart. VVD-leider Christophe van der Maat en VVD-statenlid Wilma Dirken nemen het plan in ontvangst.