Boeren stoppen met blokkeren van distributiecentra: ‘We gaan in gesprek met het CBL en supermarktketens’

De Nederlandse boeren stoppen ‘met onmiddelijke ingang’ met hun protestacties. In een open brief staat vermeld dat 'een aantal vertegenwoordigers van de boeren uiterlijk 14 januari 2021' in gesprek gaan met Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Een woordvoerder van CBL bevestigt dit.

Nadat tientallen boeren maandag een bezoek brachten aan het distributiecentrum van Jumbo in Veghel, gingen ze daarna het gesprek aan met Frits van Eerd. De Jumbo-baas, woonachtig in Heeswijk-Dinther, werd voor zijn huis opgewacht. De boodschap van de boeren was duidelijk: ,,Wij willen een kleine verhoging in de prijs in de winkel, die teruggevoerd wordt naar de boeren. Dat is het plan dat er al sinds maart ligt”, verduidelijkte een aanwezige boer maandag.

Lees ook Play Boerenprotest breidt uit, nu ook actie bij distributiecentrum Jumbo in Breda

Het boerenprotest van maandagochtend legt dus geen windeieren. Het CBL nodigt alle voor dit overleg relevante partijen uit om met elkaar te spreken over het verdienmodel van de boer. Dit zijn organisaties in de land- en tuinbouw, maar ook partijen in de voedselindustrie, horeca, catering, veevoederindustrie maar eveneens de overheid, de financiële sector en andere partijen. Samen gaan we voor het belang van de boeren, alle ketenpartijen en heel Nederland', staat vermeldt op de website van CBL.

Quote Gezien de lockdown moeten we onze verantwoor­de­lijk­heid nemen, daarnaast moeten we het gesprek en het overleg tussen de boeren en supermark­ten een kans geven Tekst uit de open brief

Ten strijde trekken

Ook roept de brancheorganisatie de actievoerende boeren op hun acties per direct te staken en geen nieuwe blokkades te organiseren. Daar geven de boeren gehoor aan, schrijven ze in de brief. Daarvoor wordt ook de harde lockdown als reden opgevoerd: ‘Gezien de lockdown moeten we onze verantwoordelijkheid nemen, daarnaast moeten we het gesprek en het overleg tussen de boeren en supermarkten een kans geven’, staat er vermeld. Mochten de gesprekken met CBL geen soelaas bieden - of niet voor de gestelde datum plaatsvinden - ‘dan trekken we met zijn allen weer ten strijde', klinkt het standvastig.

Tevens schrijven de boeren dat ze ook in gesprek gaan met ‘alle supermarktketens'. Of die gesprekken voor de gestelde datum plaats gaan vinden, is nog niet duidelijk. De groep die de Nederlandse boeren tijdens de gesprekken gaat vertegenwoordigen, wordt komende week bekendgemaakt.

Volledig scherm Boeren in gesprek met Frits van Eerd. © ANP

Volledig scherm Frits van Eerd staat de boeren in Heeswijk-Dinther te woord. © Bart Meesters