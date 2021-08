Boeren verklaren oorlog aan giftig geel plantje: ‘Gigantische sluipmoordenaar’

Lisa bouwde een bestelbus om tot droomcam­per: 'Ik was op zoek naar vrijheid’

2 augustus Wonen in een studentenhuis, appartement of bij haar ouders thuis is niks voor de 22-jarige Lisa van Kaathoven. Ze was op zoek naar meer vrijheid en wilde dichter bij de natuur zijn, dus kocht de studente een bestelbus die ze ombouwde tot camper. Met haar droomcamper wil ze de wijde wereld in trekken, met Zwitserland als eerste bestemming.