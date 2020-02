Boeren willen eigen tv-omroep om burger uit te leggen wat ze allemaal niet mogen

De actie is begin van de middag, maar woordvoerder en bestuurslid Sieta van Keimpena sluit niet uit dat het spitsverkeer in de ochtend en avond toch last heeft van de actie. Hoeveel boeren er worden verwacht, kan ze niet inschatten.

50.000 leden

De ledenwervingsactie die is gestart, is primair bedoeld ter ondersteuning van het werk van de actiegroep. ,,Maar als we de 50.000 leden halen, willen we inderdaad een omroep beginnen. We willen op televisie burgers meer achtergrondinformatie gaan geven over hoe onze bedrijven daadwerkelijk werken, over wat we wel maar ook vooral niet mogen.”