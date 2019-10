Boerenbeleid provincie: Brabant moet aan stikstofdoel tornen

AnalyseEINDHOVEN - Volgens de landelijke stikstofregels mogen stoppende boeren straks een deel van hun stikstofuitstoot verkopen aan bijvoorbeeld een woningbouwproject of een gemeente die een nieuwe weg wil aanleggen. Dat leidt ertoe dat Brabant de stikstofuitstoot minder snel kan terugdringen dan eigenlijk was afgesproken.

'Aan de doelstellingen wordt niet getornd.' Die zin herhaalde gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) de afgelopen weken meermaals als het ging om het Brabantse veehouderijbeleid. Een praktische versoepeling hier en daar, daar kon hij best mee leven. Maar uiteindelijk moeten de strengere milieu-eisen voor boeren leiden tot hard resultaat. Een forse reductie - op termijn meer dan een halvering - van de stikstofuitstoot van Brabantse boerenbedrijven. Zo is het in 2017 immers afgesproken. En die afspraak blijft wat het provinciebestuur betreft glashard overeind. Zeker nu het stikstofprobleem landelijk prominent bovenaan de agenda prijkt.

Handhaven

Maar juist die landelijke regels zorgen er ook voor dat het statement van Grashoff niet te handhaven is. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de aanpak is in elk geval één ding helder: boeren kunnen straks een deel van de stikstof die zij uitstoten te gelde maken wanneer zij stoppen met hun bedrijf. Een stoppende boer kan de 'stikstofruimte' die vrijkomt dus verkopen. Bijvoorbeeld aan een woningbouwproject, of aan een gemeente die een nieuwe weg wil aanleggen. Dertig procent van de stikstofruimte wordt 'afgeroomd'. Die mag niet worden verhandeld, waardoor de uitstoot per saldo omlaag gaat. Ontwikkelingen die voor extra stikstof zorgen, zijn dus alleen mogelijk als er elders stikstofuitstoot verdwijnt.

Brabant stelde in 2017 dus al regels vast over stikstof en veehouderij. Brabantse stallen moeten per 2022 aan strengere milieu-eisen voldoen. Daarbij geldt voor de meeste veehouders dat zij vóór 1 april 2020 een vergunning moeten hebben aangevraagd. Dat wil zeggen: als ze door willen met hun bedrijf. Gezien de opgeschroefde eisen zal er ook een grote groep boeren per 2022 stoppen.

Probleem

De landelijke regels om een deel van de stikstofuitstoot over te dragen aan een nieuw initiatief bestonden in 2017 nog niet. Daar doet zich nu een probleem voor, erkent ook Grashoff na enig aandringen. In de doelstellingen gaat Brabant ervan uit dat de stikstofuitstoot van stoppende boerenbedrijven ook echt verdwijnt.

En dus niet deels terugkeert bij bijvoorbeeld een woningbouwproject of een nieuwe weg. ,,Voor deelnemers aan bijvoorbeeld de warme sanering voor de varkenshouderij gelden andere regels; die moeten hun stikstofruimte inleveren. Maar andere stoppers kan ik niet tegenhouden om hun stikstofruimte op de markt te brengen." Opmerkelijk is dat die lezing van Grashoff een antwoord tegenspreekt dat het provinciebestuur eerder gaf op een technische vraag van statenlid Hermen Vreugdenhil (CU/SGP). Daarin staat letterlijk dat de stikstofreductie die met het veehouderijbeleid wordt bereikt 'uit de markt wordt gehaald' en dus 'niet kan worden ingezet' voor nieuwe ontwikkelingen.

Als dat zou kloppen, zouden de gevolgen nog verstrekkender zijn. Dan zou de komende jaren immers geen enkele stoppende boer zijn stikstofruimte op de markt kunnen brengen.