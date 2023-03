Bonus bij Fokker Elmo blijft uit, onvrede groeit: ‘Desnoods gaan we de volgende keer twee dagen plat’

Bewaakte stalling geen haalbare kaart, maar politiek wil toch dat e-bikes veilig staan in centrum Deurne

DEURNE - Een bewaakte stalling in het dorpshart is misschien niet dé oplossing, maar er moet iets gedaan worden aan de vele diefstallen van e-bikes in Deurne. Daar is de politiek het over eens. ,,We moesten ons rot schamen.”