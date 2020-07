Boos familielid van patiënt besmet mogelijk vier verpleegkundigen Alrijne met corona

Naar aanleiding van berichtgeving van NU.nl zegt een woordvoerster van het ziekenhuis dat de familie het niet eens was met de behandeling van deze coronapatiënt. Na een gesprek tussen de verpleegkundigen en de familie, enkele weken geleden, heeft een met corona besmet familielid de medewerkers doelbewust blootgesteld aan besmettingsgevaar door ter plekke de beschermingsmiddelen af en uit te doen.

Vier verpleegkundigen zijn inmiddels positief op corona getest. ,,Het is begrijpelijk dat de emoties hoog kunnen oplopen als het gaat om de gezondheid van dierbaren, maar met deze actie is voor Alrijne een grens overschreden”, zegt de woordvoerster. ,,De verpleegkundigen van deze afdeling zijn uiteraard erg geschrokken. Buiten het ziek zijn, de angst over het verloop van de ziekte en de vrees die speelt onder collega’s om deze ziekte ook te krijgen, heeft deze situatie verstrekkende gevolgen voor de bedrijfsvoering.” Wat de gevolgen zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Blootstelling

Het Alrijne Ziekenhuis, met vestigingen in Alphen, Leiden en Leiderdorp, zegt niet met honderd procent zekerheid te kunnen zeggen dat de besmettingen het gevolg zijn van de blootstelling ten tijde van het incident. ,,Maar dat doet niets af aan wat er is gebeurd. Het blootstellen van medewerkers is en blijft een bedreiging.”

Het ziekenhuis kan om privacyredenen niet ingaan op de vraag hoe het met de vier medewerkers op dit moment is gesteld en in welke vestiging van het ziekenhuis zij werkzaam waren. Volgens een bericht van NU.nl zouden deze verpleegkundigen niet in het ziekenhuis zijn opgenomen vanwege hun ziekteverschijnselen.