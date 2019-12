Bos en sloten afvalputje van pillendraaiers

De ochtendzon verwarmt de oevers van de Roosendaalse Vliet. Zeker tien hengelaars zitten al op hun stek, op deze zomerse dag in juli. Op het water is het ook een drukte van belang. Behalve visdobbers drijven er tientallen witte en blauwe jerrycans. De meeste zijn goed gevuld, ze gaan net niet kopje onder. ,,Zijn dat soms rattenvallen?”, vraagt een verbaasde hengelaar uit België zich af.



Politiemensen geven een half uur later het antwoord: criminelen hebben ’s nachts ruim 140 vaatjes vol chemisch drugsafval in de rivier gedumpt, in totaal zeker 2.500 liter. ,,Amaai, een drugsdumping”, mompelt de Belg, ,,die zien we bij ons ook steeds vaker.” De man, gestoken in zomerse korte broek, rijgt een nieuw piertje aan zijn haak en hengelt onverstoorbaar door, net als zijn collega’s.



Wat een contrast met de gespannen bezigheid aan de overkant: zwaailichten van hulpdiensten en mannen in beschermende ‘maanpakken’ met gasmaskers op. Ze vissen alle jerrycans behoedzaam uit het water. ,,Linke soep hoor”, licht een zwetende specialist van Strukton Milieutechniek de opruimactie toe. ,,Vooral die vaten met bijtende zuren.”