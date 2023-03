Bossche portiers laten minderjarigen betalen om carnaval in café te vieren: ‘Ze werden afgeperst’

Bert de Swart hielp mensen met Parkinson in binnen- en buitenland en is nu Officier in de Orde van Oran­je-Nas­sau

De spraaktraining die Bert de Swart ontwikkelde voor Parkinsonpatiënten werd niet alleen de standaard in Nederland, maar wordt ook in het buitenland door logopedisten gebruikt. Het is een deel van het baanbrekend werk dat de Katwijker vrijdag een bijzondere Koninklijke onderscheiding opleverde. De Swart werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.