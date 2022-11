Bossche schrootverwerker AVI krijgt laatste kans van rechtbank, voorlopig geen boete

Werken in Duitsland na verzets­daad: latere burgemees­ter stuurde meer dan honderd brieven aan zijn ouders in Helmond

HELMOND - Hij had met een handtekening zijn studie in Tilburg tijdens de Tweede Wereldoorlog voort kunnen zetten. Maar Gerard Schampers weigerde in 1943 de loyaliteitsverklaring te tekenen. De Helmonder werd daarop in Duitsland te werk gesteld. Hij legde zijn bevindingen vast in vele brieven naar huis.

