Bossche Stichting Bushcraft hield in mei zoekactie naar deelnemer Jos Brech: 'We zijn overvallen door het nieuws'

DEN BOSCH - Stichting Bushcraft uit Den Bosch heeft al eerder gezocht naar Jos Brech. De stichting zette in mei een zoekactie op in Frankrijk naar hun oud-deelnemer, toen zijn familie alarm sloeg omdat hij werd vermist.

De Bossche Stichting Bushcraft meldt in een verklaring dat de zoekactie was opgesteld, omdat werd gedacht dat er 'iets vreselijks met hem was gebeurd'.

Overvallen

Nu blijkt dat er een DNA-match is van hem met de in 1998 dood gevonden 11-jarige Nicky Verstappen, laat de stichting weten 'overvallen te zijn'. ,,We hopen nog altijd dat Jos gevonden wordt, zodat het recht zijn beloop kan hebben en de familie Verstappen duidelijkheid krijgt na zoveel jaren van verdriet."

Oud-deelnemer

Brech was een bezoeker van de weekenden die de Bossche stichting organiseerde. In 2017 vertrok hij naar het buitenland, waar hij tot nu toe zich schuil zou houden. Zijn laatste teken van leven kwam uit Frankrijk en is al van februari van dit jaar. Zijn laatst bekende woonplaats is Veendam.

Brech hield zich bezig met zogeheten bushcraftochten waarbij mensen met weinig middelen overleven in de natuur. Brech zou beheerder zijn van een basecamp in de Franse Vogezen. De politie meldt dat Brech een ervaren bushcrafter is. ,,Dat maakt dat hij in staat is langere tijd in de natuur te overleven.''

Nog in leven