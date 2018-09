Bossche vrouw die 850 euro betaalde was zeker niet het enige slachtoffer: zo gaan malafide slotenmakers te werk

De 0900-nummers, websites en vooral de advertenties bovenaan in Google zijn van bedrijven die handelen in opdrachten en zelf geen monteurs in dienst hebben. Dat is te zien in een aflevering van RamBam uit 2016. Volgens Moonen heeft het NSSG de makers van RamBam toen ondersteund - en er heel veel van geleerd. De zogenaamde 'leads-bedrijven' betalen bakken met geld om bovenaan in de zoekmachine te staan, maar krijgen vervolgens ook alle klanten binnen. Ze maken gebruik van de moderne klant. Moonen: "De grote fout die mensen maken is dat ze meteen de eerste de beste slotenmaker kiezen die ze op Google tegenkomen. Die kun je nooit achterhalen, zijn veelal vag e bedrijven." Kleine en onafhankelijke bonafide slotenmakers hebben geen geld voor dure advertenties, maar die moet je wel hebben. "Ieder lid van het NSSG rekent normale, transparante prijzen", voegt Moonen toe.