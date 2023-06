Bosschenaar Arthur van der Biezen één van de nieuwe nieuwe advocaten van Ridouan Taghi

Kees Jongenee­len viert gouden priesterju­bi­le­um: ‘Zonder vrouwen kunnen ze de kerk wel sluiten’

SPRUNDEL- Kees Jongeneelen (76) is er een van de ouwe stempel en dat wil binnen de huidige rooms-katholieke kerk juist zeggen dat-ie tot de meer vooruitstrevende priesters behoort. ,,Beperkte rol voor vrouwen in de kerk is onbegrijpelijk en zeer triest.”