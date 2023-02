Bosuilendorp verlegt focus naar de jeugd: ‘Vier themamiddagen in Pekhoeve, samen met clubs’

Een carnaval als voor de coronapandemie zit er voor de Ulvenhouters sowieso nog niet in. Dat heeft niets te maken met het gebrek aan feestlust of initiatieven, maar het dorp mist sinds maart vorig jaar een bouwhal.

De voormalige brandweerkazerne aan de Slotlaan is gesloopt en de nieuwe verenigingsloods staat er nog niet. ,,Achter de schermen wordt hard gewerkt”, vertelt John Vester van de SUC. ,,De samenwerking met de gemeente is goed, het plan komt naar verwachting rond juni in de gemeenteraad.”

Vertrouwen

Binnenkort start ook de fondsenwerving. Vester: ,,Breda betaalt 4 ton mee en een deel van de kosten willen we uit zelfwerkzaamheid halen. Maar dan nog moeten we zo’n 350.000 euro inzamelen om de hal te kunnen bouwen. Een flink bedrag, maar we vertrouwen erop dat dat lukt.”

Vester hoopt dat de loods in 2024 gebouwd wordt.

Zonder bouwhal is het aantal wagens in de Bosuilse optocht dit jaar beperkt. ,,Maar we zien dat clubs nu op kleinere schaal actief zijn, in garages en schuren. Een stoet met meer loopgroepen, duo’s en individuele deelnemers is ook mooi. Het draait om de creativiteit en de interactie met de toeschouwers”, zegt Vester

Om de jeugd enthousiast te maken voor de optocht is Prins Nillus XVIII langs geweest op de basisscholen. ,,Veel kinderen dachten dat een optochtcreatie veel geld kost. De prins heeft verteld dat je met een goed idee en simpele middelen als dozen, lijm en verf al iets leuks kan maken.”

Bosuils Cafeetje

De SUC heeft besloten de focus in het programma dit jaar naar de jongere feestvierders te verleggen. Vester: ,,Eerst waren activiteiten voor kinderen op verschillende plekken en tijden. Samen met verenigingen houden we nu vier middagen in de zaal van Pekhoeve, elk met een eigen thema.”

Voor de grotere Bosuilen wordt daar Ut Bosuils Cafeetje ingericht, in samenwerking met de Flamingobar. Daar blijft dit jaar de achterzaal gesloten. Ook in de Taveerne op Jeugdland zijn carnavalsactiviteiten.

Nieuw in het programma is ook de Bosuilse Brunch op zondag, in samenwerking met - en op het plein voor - de Plus. En na de optocht is er een ‘grootse Buitenparty’ bij de Pekhoeve. Vester: ,,Gezellig buiten feesten, jong en oud. Voor goed weer brengen we komende zondag met ruim honderd Bosuilen alvast een worst naar Clara.”

Tot slot is de Catwalk in de Pekhoeve nieuw, op maandagavond. ,,Dat is traditioneel de gekste avond in Bosuilendorp. Dit jaar bieden we alle feestvierders de kans op hun moment of fame.”