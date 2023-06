Boswachter Cynthia verruilde Volvo Trucks voor de Biesbosch: ‘Hier is altijd iets te ontdekken’

met video Imker slaat alarm: ‘Pak de Aziatische hoornaar aan, want anders wordt het een ramp’

Op steeds meer plaatsen in Nederland wordt de Aziatische hoornaar gesignaleerd. Met hun agressieve voorkomen vallen ze iedereen aan die in de buurt van de nesten komt. Bijen bijten ze in één keer door. Kunnen we nog iets beginnen tegen deze mega-wesp?