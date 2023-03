Botsing met Hummer heeft grote gevolgen • Caroline van der Plas stapt van schrik van podium

BOTSING MET HUMMER HEEFT GROTE GEVOLGEN | Tussen Vreden en Winterswijk ging het op 1 maart 2020 vreselijk mis. Een 61-jarige Duitser kwam met zijn gele Hummer uit de richting van Vreden. In een flauwe bocht naar rechts botste hij frontaal tegen een landgenoot die in een Opel Corsa vanuit Winterswijk op weg naar huis was. Van de Corsa was niet veel over. Het ongeval waarbij de man onder meer vier gebroken rugwervels opliep, had enorme impact.



GROTE KLAP DREIGT VOOR COALITIE | De huidige coalitie van VVD, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en PvdA in Gelderland lijkt een flinke klap te krijgen bij de komende verkiezingen. In een opiniepeiling van I&O Research houden de vijf partijen nog maar twintig van de huidige dertig zetels over.



PROTESTEN BOEREN EN KLIMAATACTIVISTEN IN DEN HAAG | De politie heeft zaterdag waterkanonnen ingezet tegen demonstranten van Extinction Rebellion (XR) die sinds het middaguur de A12 bij het Malieveld blokkeerden. De gemeente waarschuwde eerder al dat de politie zou optreden als de demonstratie niet om 17.00 uur ontbonden zou zijn. Ook in het Zuiderpark werd gedemonstreerd: daar kwamen duizenden betogers bijeen voor een boerenprotest. Lees meer.

VERKEER EIST 43 LEVENS IN ONZE REGIO | In 2022 stierven ruim twee keer zoveel mannen (30) als vrouwen (13) in het verkeer in deze regio. Vaak ging het om eenzijdige ongevallen met de auto in het buitengebied. Op de fiets blijken vooral ouderen kwetsbaar. De cijfers komen uit een analyse van deze krant van de verkeersongevallen in onze regio in 2022: daarbij kwamen 43 mensen om het leven.



BRADLEY (15) VERLOOR ZIJN VADER DOOR EEN ERNSTIG ONGELUK | Een zaterdag in februari 2022 veranderde het leven van Bradley Sijben (15) volledig. Zijn vader Ferry overleed bij een frontale botsing bij Beek in de Achterhoek. Hij werd 57 jaar. ‘Hij was mijn beste vriend.’ Lees zijn heftige verhaal.



GEZIN MET TWEE KINDEREN OVERLIJDT | Bij een groot ongeluk op de A59 bij Sprang-Capelle zijn vrijdagavond vier mensen uit hetzelfde gezin om het leven gekomen. Het gaat om een 10-jarig meisje, een 13-jarige jongen en een man en vrouw van 46. Een 33-jarige automobilist was volgens de politie onder invloed van alcohol en drugs. In hoeverre hij een rol heeft gespeeld bij de toedracht van het ongeluk wordt onderzocht.



De tragische dood van het viertal maakt grote indruk in hun woonplaats Raamsdonksveer.

WEG UIT PARADIJSJE | De gemeente is onverbiddelijk: het chalet en de bijgebouwen die zonder toestemming zijn opgetrokken aan de Grensweg tussen Losser en Overdinkel moeten weg. Tot groot verdriet en frustraties van bewoners Sophie en Rob. „Het is onze grond en die hebben we zelf gekocht en betaald. Wij hebben niets met de gemeente Losser te maken.”



NOS-REL: SPOEDOVERLEG | De directie van de NOS en de hoofdredactie van NOS Sport hebben vandaag spoedoverleg gevoerd over de werkcultuur op de sportredactie van de nationale omroep. Dit na de vermeende misstanden die de Volkskrant aan het licht bracht. Oud-medewerker Aicha Marghadi was een van de vrouwen die haar verhaal deed in het artikel. Ze hoopt dat er ‘een meer tolerante en respectvolle generatie voortgebracht wordt’.



SNEEUW IN MAART | Arnhem werd zaterdagochtend wakker onder een dun laagje sneeuw. Na de langdurige sneeuwval van vrijdagavond en -nacht was er vooral in de heuvels in de stad een klein laagje blijven liggen. Dat leidde tot bijzondere plaatjes voor halverwege maart.

Volledig scherm Sneeuw in de bossen bij Arnhem. © Persbureau Heitink

WOLVENPAAR RENT DOOR ROOD? | Inwoners van Lochem wisten vanmiddag niet wat ze overkwam toen twee wolven doodgemoedereerd door het centrum paradeerden. Wat anders konden deze statige loslopende tweevoeters zijn geweest? Nou, de twee wolfhonden van bewoner Stephan. ,,Sorry, zal niet weer gebeuren!’’



VAN DER PLAS SCHRIKT BIJ DEBAT | Een man uit het publiek die onverwachts naar het podium stapte om een vraag te stellen. Dat was de reden dat Caroline van der Plas, de leider van de BoerBurgerBeweging, vrijdagavond tijdens een debat in Veenendaal van het podium stapte en achter de coulissen verdween. De BBB-voorvrouw zei ‘dat zij zich heel onveilig had gevoeld’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.