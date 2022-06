Bouchra D. veroordeeld tot tbs met voorwaarden voor doodsteken van halfzus Anouk

met videoDEN BOSCH - De Bossche Bouchra D. (22) is veroordeeld tot tbs met voorwaarden voor het doodsteken van haar halfzus Anouk den Dekker (20). Er was tbs met dwangverpleging geëist.

Volgens de rechtbank zou tbs met dwangverpleging schadelijk kunnen zijn voor Bouchra. Er zouden minder mogelijkheden zijn om te herstellen. Gebruik van medicijnen zou ook uitkomst kunnen bieden.

De rechtbank deed woensdagmiddag uitspraak in het bijzijn van onder anderen de moeder en halfzus van het slachtoffer. De verdachte liet verstek gaan.

De rechtbank legt geen celstraf op omdat Bouchra tijdens de dodelijke steekpartij psychotisch was zoals deskundigen dat hebben vastgesteld. Maar er zou geen sprake zijn van 'drift'. ,,Verdachte was zich bewust van wat zij deed’’, aldus de rechtbank.

Uitvaart van Anouk den Dekker.

Mes onder het kussen

,,Stemmetjes zeiden dat ik een mes moest pakken dat ik onder mijn kussen had gelegd. Ik was al een tijdje bang. Maar ik weet niet waarom’’, zei Bouchra tijdens de rechtszaak begin juni. Zij herinnerde zich nog dat zij thuis Anouk in haar hals en been had gestoken, maar daarna werd het zwart voor haar ogen.

Dat zij Anouk met twee messen achterna ging naar de buren kon zij zich niet gedetailleerd herinneren. Het dodelijk verwonden van de hond van de buren zou te maken hebben met stemmen in haar hoofd die vonden dat ze het ‘erger’ moest maken.

‘Afgeslacht’

,,Afgeslacht.’' Zo omschreef de vader van Anouk begin juni tijdens de rechtszaak de manier waarop zijn dochter vorig jaar met meerdere messen werd gedood. Hij zei er niets van te geloven dat het doodsteken te maken zou hebben met stoornissen. Hij vroeg ook een schadevergoeding. Volgens de rechtbank moet dat 22.000 euro zijn.

Het slachtoffer werd meerder malen gestoken in het huis van de buren. Daar werd door Bouchra ook hun hond gedood. Zij vroegen een schadevergoeding. De rechtbank kent hen ruim 8.000 euro toe.

Onderzoek aan de Slagendreef waar Anouk den Dekker door haar halfzus werd gedood.

‘Zij was op jacht’

,Zij was op jacht. En Anouk was de prooi”, zei de officier van justitie die deskundigen van het Pieter Baan Centrum hoorde vertellen dat Bouchra te maken heeft met ‘diverse stoornissen’. Het zou onder meer gaan om schizofrenie.

De deskundigen adviseerden tbs met voorwaarden. Maar de officier zei in dit geval niets te zien in ‘pappen en nathouden’. Volgens haar was Bouchra eerder ‘niet gemotiveerd voor een behandeling’. De officier zei dat Bouchra een week voor de steekpartij een barbecuesteakmes onder haar kussen had gelegd en daarmee een paar keer in haar matras had gestoken. Volgens de officier is sprake van moord, maar daarvoor zou Bouchra vanwege de stoornissen niet strafbaar zijn. Zij eiste tbs met dwangverpleging.

Volgens de officier heeft drugsgebruik ook een rol gespeeld bij de steekpartij (‘Bouchra rookte dagelijks meer dan tien joints’). Zij benadrukte dat Bouchra op de avond van de steekpartij ‘planmatig heeft gehandeld’. Maar Sandy van Gorkum, advocaat van Bouchra, zei dat er geen sprake is van voorbedachte rade. Volgens haar is gehandeld ‘in hevige drift’. Het zou niet zo zijn Bouchra een mes pakte om Anouk dood te steken. ,,Zij dacht het mes nodig te hebben voor een aanval van Anouk en zij had plannen om zelfmoord te plegen met het mes’', zei de advocaat.



