Bouwbedrijf vreest ‘enorme risico’s’ door uitspraak rechter: ‘Dit is een groot probleem voor Nederland’

Brabanders trokken er woensdag massaal op uit voor een zonovergoten Koningsdag. Onder meer in Eindhoven, Den Bosch en Breda, zorgden vrijmarkten en festivals voor overvolle straten. Kevin van den B., die verdacht wordt van moord op zijn zoontje van zeven maanden, zit weer in de cel nadat hij werd vrijgelaten. En bij een ernstig ongeval in Deurne zijn vier gewonden gevallen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

27 april