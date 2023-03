Bouwbedrijf Wagemakers gaat elf nul-op-de-meter woningen bouwen op De Erven Heesch: ‘Huis dat klaar is voor de toekomst’

Lang wachten op woning, maar dan heb je ook wat in de Pieter Vreede­straat: ‘Dit is een miljonairs­lo­ca­tie’

OOSTERHOUT - Voor het eerst in zeven maanden konden toekomstige huurders dinsdag een kijkje nemen in hun woning in het vertraagde project aan de Pieter Vreedestraat in de Oosterhoutse wijk Slotjes-Midden. ,,Ik zie mezelf al met een wijntje op het balkon zitten.”