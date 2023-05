Bouwhek valt om en valt op fietsster in Breda

VAN DE LEZER Henk uit Deurne had alleen maar slechte ervaringen met de psychia­trie: ‘ze gooiden er vrachten medicijnen tegenaan’

,,Ik moet mijn excuses aan bieden, excuses aan de hedendaagse geestelijke gezondheidszorg. Van 1995 tot en met 2016 gaf ik lezingen door heel het land over schizofrenie. Als het woord hulpverleners ter sprake kwam, stond de blinde haat in mijn ogen te lezen en hakte ik behoorlijk op hen in.” De GGZ is inmiddels behoorlijk verbeterd, stelt Henk Driessen uit Deurne.