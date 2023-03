Boxtel wil zich meer laten zien om bezoekers aan te trekken en te behouden: ‘Trots zijn op wat we hebben’

Politie vindt hennepkwe­ke­rij met 200 planten in Drunense woning, bewoner (42) aangehou­den

DRUNEN - Agenten hebben dinsdagmiddag een hennepkwekerij met 200 planten aangetroffen in een woning in Drunen. De 42-jarige bewoner van het huis in de Abraham Kampstraat is aangehouden.