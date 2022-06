Boze boeren blokkeren de A2: 'We moeten 50 procent inleveren’

Na coronadip neemt aantal woningin­bra­ken in Brabant weer toe

Na de coronadip van de afgelopen jaren neemt het aantal meldingen van woninginbraken in Brabant weer toe. In de eerste vijf maanden van 2022 is 1.480 keer ingebroken in Brabantse woningen. Dat is een toename van 209 inbraken (16,4 procent) ten opzichte van coronajaar 2021. Dat meldt vergelijkingswebsite Independer op basis van politiedata.

23 juni