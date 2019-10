Boze Brabantse boeren vertrekken richting Den Haag voor landelijke protestactie

Amaliazorg onderzoekt haalbaar­heid van fusie

15 oktober OIRSCHOT/ASTEN - Zorgorganisatie Amaliazorg - actief in onder andere Asten, Mariaheide, Oisterwijk en Oirschot - onderzoekt de komende maanden of een fusie met zorgcentrum Sint Franciscus uit Gilze haalbaar is.