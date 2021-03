De brand bij AVI: domme pech of gevolg van te weinig controle?

Discothe­ken al maanden potdicht: ‘Misschien open met oud en nieuw’

24 maart LOOSBROEK - De discotheek. Kent u'm nog? Al negen maanden is hij dicht. En al eerder verloor hij aan populariteit. Maar De Lunenburg in Loosbroek houdt stand. ,,Wij mogen denk ik pas met Oud en Nieuw ergens open.” En dat is een klein lichtje in een nog heel lange tunnel.