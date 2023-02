Ervaren schaatscracks in actie tijdens NK Masters: ‘Op thuiswedstrijd wil je wel vlammen’

BREDA - Nog niet bepaald een kolkend Thialf-stadion met dat handjevol bezoekers zaterdag, maar de ambities in Breda waren er dit weekend niet minder om tijdens het NK Masters. Met in twee dagen maar liefst 170 oudere amateurschaatsers uit het hele land op het Bredase ijs.

Zaterdag en zondag staat de schaatsbaan in Breda-Noord in het teken van het Nederlands kampioenschap Masters. De oudere amateurs rijden zowel een allround toernooi als het NK afstanden. Zo’n 170 schaatsers uit heel het land streken in Breda neer. Tot genoegen van sportwethouder Daan Quaars: ,,Dit evenement zet Breda op de kaart van schaatsend Nederland.’’

Het handjevol toeschouwers zaterdag kon Quaars’ enthousiasme niet temperen: ,,In ons sportbeleid staat dat we eens per jaar een groot evenement op nationaal of internationaal niveau willen organiseren. Wat voor toffe dingen kunnen we doen? Dit is uiteraard niet te vergelijken met de impact van een Vuelta, vorig jaar, maar het telt zeker.’’ Rond de 100 vrijwiligers leidden het toernooi in goede banen.

Reserve op 1000m

Onder de deelnemers waren toppers van weleer. Zoals de Bredase Anja Bollaart, 55 jaar jong. ,,Ik zat in 1988 bij de kernploeg. Helaas wist ik me net niet te kwalificeren voor de Olympische Winterspelen in Calgary, maar ik was reserve op de 1.000 meter’’, zegt de voormalig sprintster.

Ze geniet van de wedstrijd: ,,Het is gezellig, een leuk sfeertje. En het is tegelijk fanatiek en ontspannen. Destijds was ik fulltime met schaatsen bezig, dat is uiteraard niet meer. Maar ik train nog steeds een jeugdploeg en wil zoveel mogelijk op niveau blijven. En dit is een thuiswedstrijd, dan wil je wel vlammen.’’

‘Lang niet geschaatst’

De Lexmondse Ciska Stark rijdt in de categorie Dames 60. ,,Ik ben nog 59, maar ik val al in die categorie omdat ik dit jaar 60 word’’, zegt ze na haar 500 meter. ,,Vroeger reed ik in de top bij de studenten, maar ik heb lang niet geschaatst. Sinds een jaar of 10 doe ik mee met de Masters. Iedere 5 jaar schuif je een categorie door. En dat is ook wel prima, want met name je kracht neemt af.”

,,Er rijden hier veel vrouwen mee die vroeger echt top waren, dat zie je vooral aan hun techniek. Hoe het nu gaat? Ik sta nu tweede in het klassement, maar mijn beste afstand is de 3 kilometer. Morgen hoop ik echt toe te slaan en de allround titel te pakken. Maar dit is ook de NK afstanden, dus hopelijk win ik ook goud op de 3 kilometer.’’

Hele zomer trainen

,,Het gaat er echt wel fanatiek aan toe hoor, met er is wel een groot verschil met de echte toppers. Hier gun je elkaar nog iets’’, vervolgt de Lexmondse. ,,Het fanatieke zie je ook in de voorbereiding. Wij trainen de hele zomer door, tot en met trainingskampen in het buitenland toe. We komen allemaal net terug uit Canada, waar we vorig weekend het wereldkampioenschap Masters hebben gereden. Maar ik doe het vooral in dankbaarheid dat ik het nog kan, dat ik nog gezond genoeg ben.’’

Zo ongeveer de monterste van alle dames is Thea Kroontje uit het Friese Sneek. Ook zij heeft net de 500 meter in de benen. ,,Nee, dat viel een beetje tegen met een tijd van 57 seconden. Mijn persoonlijk record ligt tien seconden lager. Al denk ik niet dat ik daar ooit nog aankom.’’

Er zijn zat jongeren die haar 57 seconden nooit evenaren, terwijl Kroontje dit jaar 79 kaarsjes mag uitblazen... ,,Ik ben altijd de oudste geweest’’, zegt ze met een guitig gezicht boven een sportief postuur. ,,En ik ben pas rond mijn 55e begonnen...’’