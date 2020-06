Burgemeester Tilburg: Grass Company verzweeg dat Johan van Laarhoven voor 6,5 miljoen afzag van terugkoopoptie

UPDATEBREDA/TILBURG - Coffeeshopketen The Grass Company heeft tegenover de gemeente Tilburg verzwegen dat Johan van Laarhoven voor 6,5 miljoen euro afstand heeft gedaan van de terugkoopoptie die hij had. Voor burgemeester Theo Weterings van Tilburg was dat de reden om de vergunning voor de twee filialen van The Grass Company aan de Spoorlaan en de Piusstraat in te trekken.

Dat werd maandagmiddag duidelijk in de rechtbank van Breda, waar het kort geding diende dat The Grass Company heeft aangespannen tegen de gemeente. Volgens The Grass Company deed Johan van Laarhoven in december 2019, vanuit Thailand, zijn terugkoopoptie en hoefde de gemeente dat niet te weten. ,,Hij heeft op geen enkele manier nog bemoeienis met de shops.”

De bestuursrechter in Breda doet vrijdag uitspraak.

‘Gebroken man’

De gemeente Tilburg vroeg in het kader van een Bibob-onderzoek (naar de integriteit van ondernemers) om informatie over de eigendomsverhoudingen van The Grass Company. Toen de coffeeshopketen in de ogen van de gemeente te weinig stukken overlegde, was dat (op 3 maart) voor Weterings aanleiding om de vergunningen van de twee filialen in te trekken . ,,Er wordt een mistgordijn opgetrokken", aldus de woordvoerder van de gemeente tijdens het kort geding.

Bestuursrechter Hertsig hield de delegatie van de gemeente voor dat de Wet Bibob bepaalt dat de burgemeester na het onderzoek geen nieuwe vragen mag stellen aan de betrokken ondernemer. De gemeente vindt dat er geen sprake is van een nieuwe vraag: ,,Het was een vervolgvraag".

Aandelen

Van Laarhoven verhuisde in 2009 naar Thailand en verkocht in 2011 de aandelen van The Grass Company. Dat Johan van Laarhoven in december 2019 afstand deed van zijn recht om de helft van alle aandelen terug te kopen, werd niet gemeld toen het Landelijk Bureau Bibob de coffeeshops onder de loep legde. ,,Dat was niet nodig", aldus De Jong. Zijn advocaten onderstrepen dat. ,,Van de optie is nooit gebruik gemaakt. En uiteindelijk hebben we alle stukken overlegd die er zijn. Meer is er gewoon niet.”

Van Laarhoven werd in januari 2020 vanuit de gevangenis in Thailand overgebracht naar de PI in Vught, waar hij het resterende deel van de straf uit moet zitten die hij in Bangkok kreeg opgelegd voor witwassen. Op 4 december 2019 deed hij in Thailand afstand van de (in 2012 vastgelegde) terugkoopoptie, op verzoek van De Jong. Dat gebeurde door het opmaken van een notariële akte. Voor het laten vallen van de terugkoopoptie zou Van Laarhoven 6,5 miljoen euro krijgen. Nu de 59-jarige Tilburger in de PI Vught geen bezoek mag ontvangen vanwege de coronacrisis, kon nog geen vervolg worden gegegen aan de in schriftelijk vastgelegde afspraken, zegt The Grass Company.

Strafzaak

De coffeeshopketen, die ook twee filialen in Den Bosch heeft, is al vele jaren verwikkeld in een gevecht met het Openbaar Ministerie. Nu Johan van Laarhoven niet meer gevangen zit in Thailand, kan de strafzaak tegen hem en andere betrokken bij The Grass Company na vele jaren uit de ijskast gehaald worden. In de strafzaak, waarin ook Marco de Jong en broer Frans van Laarhoven verdachte zijn, gaat het om belastingfraude en valsheid in geschrifte. Justitie denkt dat The Grass Company via ingewikkelde constructies geld naar het buitenland sluisde en ook te weinig belasting betaalde.

,,Als de shops gesloten worden, ben ik feitelijk al veroordeeld voordat een strafrechter inhoudelijk naar de zaak heeft gekeken", zo stelde De Jong. Hij noemde zichzelf een ‘gebroken man, zwaar overspannen van alles wat me de afgelopen jaren is overgekomen'.

'Hard gelag’

De woordvoerder van de gemeente Tilburg zei te begrijpen dat sluiting een ‘hard gelag’ zou zijn voor De Jong en de 70 medewerkers van de twee coffeeshops. ,,Maar de burgemeester wil niet dat een vergunning van de gemeente misbruikt zou worden voor criminele feiten. Het gaat niet om een verloren bonnetje, het gaat om de kern van het dossier: wie heeft er zeggenschap over de onderneming? Dat heeft de doorslag gegeven.”

