Het bruist en het broeit en je blijft niet stilzitten bij grootse Cubaanse dansshow ‘Soy de Cuba’, nieuw in Nederland

Nieuwsover­zicht | Twee doden bij ongelukken in Brabant - Vrachtwa­gen verliest dak bij dri­ve-thru Burger King

Een fietser is overleden bij een ongeluk in Kruisstraat. In Gilze overleed een vrachtwagenchauffeur bij een botsing op de N260. Teleurstelling bij leerlingen uit de eerste en tweede klas door een per ongeluk afgezegd schoolreisje naar de Efteling. En Red Band wil een grote snoepfabriek in Roosendaal gaan openen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van 10 mei.

10 mei