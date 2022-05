'Slava Ukraïni’ galmt het in het hart van Den Bosch

Het idee om op Hemelvaartsdag een 'Welcome Ukraine‘-festival in Den Bosch te houden, ontstond nog naar drie weken geleden. En nu het er is, is meteen duidelijk waarom het zo'n goed idee was. De zon schijnt, maar bij veel bezoekers staan de tranen in de ogen. De emoties komen naar boven, nu al die op de vlucht geslagen Oekraïners zich verenigd weten en ook nog eens van hun eigen muziek kunnen genieten. ,,Dit is echt heel mooi", zegt Arina, die twee maanden geleden de zwaar onder vuur liggende Donbas-regio achter zich liet en een opvangplek kreeg in de oude brandweerkazerne van Uden.