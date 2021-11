Zeven arrestaties bij demonstratie tegen Zwarte Piet in Breda

Column Dwarskijker Het stadje Gennep verdient die grote letters

Ik had eigenlijk willen schrijven over het carnavalsfeest dat in Overloon gewoon doorgaat terwijl het Alzheimercafé en de sinterklaasintocht vanwege besmettingsgevaar zijn afgelast. Maar de werkelijkheid haalde me in. Of eigenlijk het gezonde verstand. Want het feestje gaat toch niet door, zo is gisteren alsnog besloten.

10 november