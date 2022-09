Brabanders die goedkope benzine dachten te halen komen straks duur uit: Belgen verhogen prijs flink

Betaalden we in Nederland in juni nog rond de 2,50 euro voor een liter, nu is de benzineprijs bij veel tankstations gedaald naar zo’n 1,85 euro. Een liter diesel kost in Nederland op dit moment 2,04 euro. In België liggen die prijzen op dit moment nog zo'n tien cent lager, maar die zal vanaf komende maand stijgen.