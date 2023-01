Brabanders krabben zich suf na nacht vol ijzel: met deze tips spaar je tijd en moeite

Heb je donderdagochtend de autoruit ook lang moeten krabben? Door de vriesnacht klagen veel Brabanders over autoruiten vol ijs, dat niet weg te krabben lijkt. Daarom geven we je tips om sneller de auto of fiets ijsvrij te maken.

Op social media is te zien dat Brabanders die vroeg de weg op moesten, soms de grootste moeite hadden om hun auto ijsvrij te maken. Van ‘ijsplaten van de voorruit schuiven’ tot een auto ‘ingepakt met ijs’. Het krabben was daarmee het gesprek van de ochtend.

Zo kwamen er hele platen met ijs van Mariska's voorruit in Someren:

De temperatuur stijgt later in de ochtend geleidelijk, maar de kans is nog steeds groot dat je de ijskrabber erbij moet pakken. Deze tips helpen je bij het ijsvrij maken van je auto, zodat je veilig de weg op kan.

1. Gebruik geen heet water

Zit er ijs op de voorruit? Gooi er zeker geen warm water overheen. Door het plotselinge temperatuurverschil kan de ruit barsten.

2. Ontdooispray

Je kunt beter ontdooispray gebruiken om ijs eenvoudiger weg te krabben. ,,Ze zeggen dat die vloeistoffen slecht zijn voor het milieu, maar dat valt mee. Het draaien van de motor is veel slechter’’, zegt Markus van Tol van de ANWB. Hij adviseert om de auto niet stationair te laten draaien. Nog een advies: vergeet als je krabt de achterruit niet, ook met achterruitverwarming. Dit scheelt een flinke boete.

Richard moest naar Tilburg en had zelf geen ontdooispray nodig:

3. Vaseline en slotspray

Als de ramen, zijspiegels en de verlichting sneeuwvrij zijn, kan je de auto instappen. Om een vastgevroren deur te voorkomen kun je van te voren de rubbers met vaseline of talkpoeder insmeren. Bij een vastgevroren slot is slotspray een oplossing. Of föhn het slot warm totdat het ontdooid is. Dit werkt ook bij de bevroren fietssloten. Om 's ochtends tijd te besparen kan grafietpoeder werken. Als je dit in de sloten doet en het met de sleutel verspreidt, zal het slot de volgende ochtend soepel blijven werken.

4. Beslagen en bevroren ruiten

De ruiten kunnen niet alleen aan de buitenkant bevriezen, ook ontstaat er soms binnenin een ijslaag. Dit komt doordat het vocht in de auto condenseert of doordat je adem onmiddellijk tegen het glas bevriest. Om het ijs weg te halen kun je ontdooispray op een doek spuiten en daarmee het ijs wegpoetsen. Tevens kan het helpen om de ramen extra schoon te houden. Het ijs hecht zich namelijk aan de viezigheid.

Mochten de ruiten alsnog beslaan, kun je de ruitverwarming aanzetten. Maar er is ook een andere oplossing, namelijk kattengrind. Neem een oude sok en vul deze met de korrels. Het grind neemt namelijk het vocht op, waardoor er dus minder tegen de autoruit kan beslaan. Vergeet jezelf niet sneeuwvrij te maken als je de auto instapt, want anders beslaan de ruiten alsnog.

Peter uit Oss had met zijn ‘ingepakte’ auto ook wel kattengrind kunnen gebruiken:

5. Bedek de ruit

Als je jezelf de volgende keer dat het gaat vriezen al het krabwerk wil besparen, kan je de autoruiten de avond ervoor het best bedekken met een anti-ijsdeken. Ook een mat of een stuk karton onder de ruitenwissers helpt tegen bevriezing. Een ander voordeel is dat de wissers niet vastvriezen. Mocht dit wel gebeuren, zet ze niet aan, maar tik ze zachtjes los met een ijskrabber. Voor de fiets is de ijskrabber niet nodig. Ook hier biedt een deken of zadelhoes een uitkomst voor bevroren onderdelen.

6. Parkeer slim

Een boom in de straat of andere overkappingen kunnen ook helpen bij bevroren auto's of fietsen. Als je die hieronder parkeert is de kans kleiner dat ze bevriezen. Hetzelfde gebeurt als je de auto of de fiets dichtbij huis parkeert. De warmte van de stenen zal namelijk ook wat naar buiten afstralen, waardoor het daar net iets warmer is dan ergens anders.