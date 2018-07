Brabanders op vakantie in Kroatië kijken uit naar WK-finale: 'Shirtje is ineens vier keer zo duur'

,,Het begint nu echt zichtbaar te worden'', zegt Hans Kenens uit Veghel. Hij is met zijn gezin op een camping in Rovinj, aan de kust. In vol ornaat, inclusief geschminkte vlaggetjes op de wangen, keken hij en zijn vriendin, plus drie kinderen naar de wedstrijd tegen Engeland. De sfeer zat er goed in.

'Helemaal gek'

,,Toen de 1-1 viel werden ze hier natuurlijk helemaal gek'', blikt de Veghelaar terug. Waar ze voor de halve finale nog wat gematigd enthousiast waren in Kroatië, is het sinds afgelopen woensdag steeds meer aan het veranderen in een gekkenhuis.



Iedereen wil iets in de Kroatische kleuren hebben. Ook toeristen. ,,Dit maak je maar één keer in je leven mee'', zegt Kenens.



Eén van de kinderen wilde een voetbalshirtje hebben in Kroatische kleuren. Dat was voor de halve finale nog 50 kuna; zo'n 7 euro. ,,Nu is een shirt ineens rond de 200 kuna. Ze willen er natuurlijk een beetje van profiteren.'' Geen groot punt, vindt de Veghelaar. Hij gaat nog op zoek naar een shirt in zijn eigen maat, zodat ook hij de finale zondag als een 'echte' Kroaat kan volgen. De zoektocht naar zo'n shirt zal overigens niet lastig zijn. ,,Ieder winkeltje verkoopt inmiddels wel wat dingen in de Kroatische kleuren.''