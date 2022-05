Brabanders spotten ruige dwergvleermuis en laatvlieger tijdens jaarlijkse tuintelling

Tijdens de jaarlijkse vleermuistelling afgelopen weekend zijn door het hele land 804 vleermuizen geteld. In Noord-Brabant werden er op in totaal 25 plekken vleermuizen gespot. Per tuin werden er gemiddeld vier vleermuizen geteld, meldt de Zoogdiervereniging.

In Nederland komen achttien soorten vleermuizen voor. Vleermuizen die in Brabant werden gespot zijn de baardvleermuis, de dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de gewone dwergvleermuis, de rosse vleermuis en de laatvlieger.

Deelnemers zaten vrijdag of zaterdag een uur in de schemering buiten om vleermuizen te tellen. Met een kaart van de vereniging konden zij de meest voorkomende vleermuizen herkennen. ,,Met de zoekkaart konden ze met meer zekerheid aangeven welke soorten ze hadden gezien. In totaal zijn er iets meer dan 800 waarnemingen doorgegeven", meldt woordvoerder Marlot Jonker van de Zoogdiervereniging.

De Zoogdiervereniging werkte voor de jaarlijkse telling samen met Tuintelling.nl, een initiatief van de Vogelbescherming. ,,Dit is uitgebreid, want mensen tellen naast vogels inmiddels ook jaarlijks vlinders, egels en vleesmuizen.”

Minder vleermuizen geteld dan vorig jaar

In 2022 werden er 804 vleermuizen geteld, tegenover 1294 vorig jaar. 191 mensen deelden dit jaar met de Zoogdiervereniging hun waarnemingen, vorig jaar waren dat er 168. Hoe het kan dat er dit jaar minder vleermuizen zijn geteld dan vorig jaar, is niet duidelijk. De gewone dwergvleermuis werd, net zoals voorgaande jaren, het vaakst gezien. De meeste tellingen (46) werden gedaan in de provincie Gelderland.

Grofweg werden er vier vleermuizen per tuin gespot, maar in 12 procent van de tuinen was het stil en werden nul vleermuizen gespot. Vorig jaar was dat het geval in 11 procent van de tuinen. “Het is dit jaar dus ietsje stiller”, legt een woordvoerder van de Zoogdiervereniging uit. “Dat kan zijn omdat mensen zich er meer bewust van zijn dat nul gespotte vleermuizen ook een telling is, maar het kan ook dat er minder vleermuizen zijn.”

Volledig scherm De gewone dwergvleermuis werd het vaakst gespot. © Erik Korsten/Nacht van de Vleermuis

Dwergvleermuis en laatvlieger laten zich regelmatig zien

De tuintelling leidt niet tot harde conclusies over de vleermuispopulatie in Nederland. Daarvoor moet de telling nog meerdere jaren plaatsvinden “en zou het goed zijn als er nog meer mensen meedoen”, aldus de woordvoerder. Ook is niet altijd met zekerheid te zeggen of er goed geteld is. Een vleermuis die rondjes vliegt kan bijvoorbeeld voor meerdere vleermuizen worden aangezien.

Een aantal soorten is regelmatig in tuinen te zien, maar aangezien de beestjes in de schemering tevoorschijn komen, valt dat niet zo op. Behalve de dwergvleermuis is ook de laatvlieger regelmatig te zien.

Volledig scherm Het aantal vleermuistellingen per provincie. © Tuintellingen.nl



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.