Brabanders zien af in Kamp van Koningsbrugge: ‘Kijkers gaan zich echt afvragen waarom we dit programma leuk vonden’

‘Kamp van Koningsbrugge’ gaat op zaterdag 31 oktober van start. De presentatie in handen van - de titel van het programma zegt het al - Jeroen van Koningsbrugge. Vijftien deelnemers doen mee, waaronder ook de uit Waalwijk afkomstige Kendra (24). Haar viel een last van de schouders toen ze zaterdag eindelijk bekend mocht maken dat ze een van de deelnemers was. ,,Ik was zo blij dat ik het eindelijk met iedereen mocht delen.” Sommigen in haar omgeving hadden al een vermoeden. ,,Ik geef gymlessen op een basisschool en daar had ik al aangegeven dat ik een tijdje niet zou komen vanwege een televisieprogramma. Alleen dachten de kinderen daar dat ik aan Wie is de Mol mee zou doen. Zo bekend ben ik nog niet, haha.”