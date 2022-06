‘Brabant blijft in trek bij bedrijven, maar we moeten wel selectief zijn wélke we binnenhalen’

De kans dat Brigit van Dijk komende woensdag een déjà-vu beleeft zit er dik in. In de herfst van 2019 kwam ze, op weg naar het provinciehuis voor haar eerste kennismaking als aanstaand directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), namelijk muurvast in een file te staan. De boeren waren boos dat zij de kop-van-jut zijn in de stikstofcrisis en zorgden met hun tractoren voor een ongekend verkeersinfarct.