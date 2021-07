Brabant heeft nieuwe coalitie, derde in dik twee jaar tijd

DEN BOSCH - Witte rook boven het provinciehuis in Den Bosch: Brabant heeft een nieuwe coalitie. VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA gaan proberen om nu wél samen de eindstreep te halen. Komende maandag presenteren de partijen hun aanvullingen op het huidige bestuursakkoord.

Delen per e-mail

Brabant kampte in twee jaar tijd met twee politieke en bestuurlijke crisissen. Eind 2019 viel de eerste coalitie. Die bestond uit dezelfde vijf partijen die het nu weer gaan proberen. Formateurs Karla Peijs en Lambert Verheijen hebben er alle vertrouwen in dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA het dit keer wel minstens volhouden tot de volgende verkiezingen in het voorjaar van 2023.

,,Het zal best een keer knetteren, maar het gaat niet sneuvelen”, beloofde oud-minister Peijs (CDA) vorige week in het provinciehuis. De twee formateurs spraken afgelopen dagen met de vijf partijen en durfden vrijdagavond te melden dat de coalitie rond is.

Tipje van de sluier

De partijen presenteren maandag een ‘addendum’, als aanvulling op het bestaande bestuursakkoord. Het Brabants Dagblad lichtte deze week al een tipje van de sluier door te melden dat de nieuwe coalitie een streep zet door het provinciaal referendum. De provincie zou dit najaar een proef starten met het referendum, maar de nieuwe coalitie ziet dat niet zitten. De volksstemming was het kroonjuweel van Forum voor Democratie, dat tot in mei meebestuurde in Brabant. Ook die coalitie kwam ten val.

In de wandelgangen wordt al driftig gespeculeerd over het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Alles wijst erop dat de vier bestuurders van VVD en CDA op hun post blijven. Daar komen drie verse krachten bij. De namen die het vaakst klinken: Stijn Smeulders (PvdA), Anne-Marie Spierings (D66) en Hagar Roijackers (GroenLinks). Het is waarschijnlijk dat de nieuwkomers volgende week vrijdag al van start gaan, zodat ze de zomer hebben om zich in te werken.