Brabant kleurt wit door sneeuwval: code oranje vanwege gladheid tot 12 uur

Stuur je foto!In Brabant is woensdagochtend code oranje van kracht, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). In de zuidelijke provincies sneeuwt het en lokaal blijft dit liggen. Verder is het de komende uren in het hele land plaatselijk glad door bevriezing van natte weggedeelten.

Over de gehele provincie zijn er vanaf 08.00 uur meldingen van sneeuwval. Onder meer in Raamsdonksveer, Tilburg en Geldrop blijft de sneeuw op daken liggen.

Code oranje geldt van 06.00 tot 12.00 uur in Brabant. In het zuidoosten van de provincie is plaatselijk drie tot zes centimeter neerslag gevallen, meldt het KNMI. Tot die tijd is code geel van kracht. Ook Limburg krijgt te maken met gladheid, daar geldt code oranje van 04.00 tot 12.00 uur.

Rijkswaterstaat strooit in een groot deel van de provincie. Bekijk hier de strooikaart.

Druk op weg

De spitspiek deze ochtend kwam uit op 292 kilometer op de rijkswegen. Dat is flink voor een woensdagochtendspits, maar niet uitzonderlijk druk. Er zijn geen vertragingen gemeld langer dan een uur of meer dan 10 kilometer gezien. De totale vertraging neemt rond 08.30 uur gestaag af. De hinder door gladheid houdt de rest van de ochtend nog wel aan, meldt Rijkswaterstaat.

Het KNMI geeft code oranje af als ‘er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast’. Die overlast kan ook heel lokaal zijn. Het advies luidt dat weggebruikers langzamer moeten rijden en meer afstand moeten houden tot andere weggebruikers. ‘Zorg onderweg voor eten, drinken en warme kleding. En in de auto voor een deken en een zaklamp.’

De gladheid is woensdagmiddag tijdelijk voorbij, verwacht het KNMI. In de nacht van woensdag op donderdag kan het opnieuw plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten en in het zuiden van het land opnieuw door (natte) sneeuw.

Volledig scherm Eerste Sneeuw in Oisterwijk © Toby de Kort

Volledig scherm 8 maart 2023: sneeuwval in Deurne. © RV/AV

Volledig scherm Sneeuw op voorruit in Raamsdonksveer. © BNDeStem

Volledig scherm Sneeuw op daken in Bavel. © BNDeSTem

Volledig scherm De Locomotiefboulevard in Tilburg is door de gevallen sneeuw in ieder geval voor even wit geworden. © Brabants Dagblad

