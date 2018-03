Brabant kleurt wit op ijskoude zaterdag, ongelukken door gladheid op de weg

Ximena uit Uden kon voor 1,55 euro zelfmoordpoeder kopen, vader reageert op stop verkoop aan particulieren

16 maart UDEN - ,,Als ik me inschrijf bij de Kamer van Koophandel en doe alsof ik een bedrijf ben, heb ik het middel zo in huis", zegt Randy Knol, vader van de Udense Ximena die drie weken geleden het zelfmoordpoeder nam. Knol is tevreden met de stap die dertig leveranciers zetten om het zelfmoordpoeder niet meer te verkopen aan particulieren, maar hij denkt dat mensen er nog steeds makkelijk aan kunnen komen.